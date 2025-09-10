x
10 сентября 2025
10 сентября 2025
10 сентября 2025
последняя новость: 00:44
11 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

Хуситы: в результате ударов Израиля погибли не менее 35 человек и более 130 ранены

Израиль
Йемен
ЦАХАЛ
Хуситы
время публикации: 10 сентября 2025 г., 23:25 | последнее обновление: 10 сентября 2025 г., 23:25
Хуситы: в результате ударов Израиля погибли не менее 35 человек и более 130 ранены
арабский сегмент соцсети Х

Телеканал "Аль-Масира", связанный с террористической организацией "Ансар Аллах", передал, что в результате ударов Израиля по Сане и провинции Эль-Джауф погибли не менее 35 человек и более 130 были ранены. В Сане продолжается разбор завалов.

По информации телеканала, один из ударов был нанесен по правительственному комплексу на площади Тахрир в центре йеменской столицы. Хуситы утверждают, что в результате удара серьезно пострадал Национальный музей и его экспонаты.

При этом хуситы утверждают, что объектами атаки стали "исключительно гражданские объекты", в том числе редакции двух газет "26 сентября" и "Аль-Йемен", и среди погибших есть журналисты.

В среду, 10 сентября, ЦАХАЛ атаковал военные объекты хуситов в столице Йемена Сане и провинции Эль-Джауф. В операции, получившей название "Звон колоколов", участвовали более 10 самолетов ВВС, которые использовали свыше 30 боеприпасов при атаке на 15 целей. Среди целей ЦАХАЛа: военные лагеря, в которых находились хуситы, штаб отдела военной пропаганды и топливное хранилище, использовавшееся в военных целях.

Ближний Восток
