Премьер-министр Катара в интервью CNN: "Нетаниягу сеет хаос на Ближнем Востоке"

Премьер-министр и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммад бин Абд ар-Рахман Аль Тани в интервью CNN прокомментировал израильскую атаку в Дохе и заявил, что "Нетаниягу сеет хаос на Ближнем Востоке".

Он добавил, что Катар пересматривает свою роль в качестве посредника на переговорах, а также "будущее ХАМАСа в стране". Он заявил, что "Нетаниягу вынудил Катар впустую тратить свое время на переговоры".

Мухаммад бин Абд ар-Рахман Аль Тани сообщил, что состояние офицеров служб безопасности Катара, пострадавших в результате израильской атаки, критическое, "а весь регион Персидского залива находится в опасности".