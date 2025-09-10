x
10 сентября 2025
|
последняя новость: 21:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 сентября 2025
|
10 сентября 2025
|
последняя новость: 21:16
10 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Премьер-министр Катара в интервью CNN: "Нетаниягу сеет хаос на Ближнем Востоке"

Катар
Биньямин Нетаниягу
Заложники
Израиль
время публикации: 10 сентября 2025 г., 21:16 | последнее обновление: 10 сентября 2025 г., 21:16
Премьер-министр Катара в интервью CNN: "Нетаниягу сеет хаос на Ближнем Востоке"
AP PHOTO/ Vahid Salemi

Премьер-министр и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммад бин Абд ар-Рахман Аль Тани в интервью CNN прокомментировал израильскую атаку в Дохе и заявил, что "Нетаниягу сеет хаос на Ближнем Востоке".

Он добавил, что Катар пересматривает свою роль в качестве посредника на переговорах, а также "будущее ХАМАСа в стране". Он заявил, что "Нетаниягу вынудил Катар впустую тратить свое время на переговоры".

Мухаммад бин Абд ар-Рахман Аль Тани сообщил, что состояние офицеров служб безопасности Катара, пострадавших в результате израильской атаки, критическое, "а весь регион Персидского залива находится в опасности".

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 сентября 2025

Нетаниягу опубликовал предупреждение для "Катара и всех стран, укрывающих террористов"
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 10 сентября 2025

СМИ: лидеры ХАМАСа в Дохе избежали ликвидации благодаря мобильным телефонам
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 10 сентября 2025

Руководство Катара: переговоры по Газе прерваны, удар по ХАМАСу в Дохе – государственный терроризм
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 10 сентября 2025

Трамп заявил, что узнал о планах Израиля нанести удар в Дохе слишком поздно, чтобы вмешаться