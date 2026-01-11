В Сирии и Ливане зафиксировано землетрясение
время публикации: 11 января 2026 г., 01:04 | последнее обновление: 11 января 2026 г., 05:29
В ночь на 11 января, в 00:27, в Ливане и Сирии было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,7, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Эпицентр располагался в 3 км к северо-западу от Малулы (Сирия), в 35 км к северу от сирийского города Дума. Очаг залегал на глубине 5 км.
Слабые подземные толчки ощущались на территории Ливана – в основном в прибрежных населенных пунктах, включая Бейрут.
На израильской территории это землетрясение почти не ощущалось.
Сведений о причиненном ущербе нет.