Обвинение потребовало 2000 лет тюрьмы для экс-мэра Стамбула и соперника Эрдогана

Обвинитель на судебном процессе против бывшего мэра Стамбула Экрема Имамоглу, которого считали самым серьезным соперникам нынешнего президента Турции Реджепа Тейипа Эрдогана на выборах, потребовал приговорить Имамоглу к более чем 2000 годам лишения свободы.

Экрем Имамоглу, представляющий оппозиционную Народно-республиканскую партию и находящийся под арестом с марта, обвиняются в коррупции, якобы причинившей Турции ущерб на сумму 160 миллиардов лир (около 3,8 миллиардов долларов).

Сотни членов Народно-республиканской партии и ее избранных представителей проходят по аналогичным обвинениям, которые партия называет политически мотивированными и антидемократическими.