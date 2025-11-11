x
11 ноября 2025
Мир

Обвинение потребовало 2000 лет тюрьмы для экс-мэра Стамбула и соперника Эрдогана

Турция
время публикации: 11 ноября 2025 г., 15:50 | последнее обновление: 11 ноября 2025 г., 15:50
Обвинение потребовало 2000 лет тюрьмы для экс-мэра Стамбула и соперника Эрдогана
AP Photo/Khalil Hamra

Обвинитель на судебном процессе против бывшего мэра Стамбула Экрема Имамоглу, которого считали самым серьезным соперникам нынешнего президента Турции Реджепа Тейипа Эрдогана на выборах, потребовал приговорить Имамоглу к более чем 2000 годам лишения свободы.

Экрем Имамоглу, представляющий оппозиционную Народно-республиканскую партию и находящийся под арестом с марта, обвиняются в коррупции, якобы причинившей Турции ущерб на сумму 160 миллиардов лир (около 3,8 миллиардов долларов).

Сотни членов Народно-республиканской партии и ее избранных представителей проходят по аналогичным обвинениям, которые партия называет политически мотивированными и антидемократическими.

Мир
