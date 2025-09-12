ХАМАС опубликовал заявление Халиля аль-Хайи, якобы пережившего атаку израильских ВВС

ХАМАС опубликовал официальное заявление от имени Халиля аль-Хайя, формального лидера ХАМАСа в Газе, якобы пережившего попытку ликвидации в Дохе.

"Аль-Хайя совершил молитву на похоронах своего сына Химама в память о погибших в результате вероломной попытки покушения в Катаре", – говорится в заявлении террористической организации. Его цитирует издание "Аль-Ахбар".

ХАМАС утверждает, что похороны прошли "с соблюдением специальных мер безопасности", поэтому никакие кадры с участием высокопоставленных чиновников не были опубликованы.

Напомним, в соответствии с опубликованной ХАМАСом информацией, в результате атаки израильских ВВС на штаб группировки в Дохе погибли Химам аль-Хайя, сын формального лидера ХАМАСа в Газе Халиля аль-Хайи, Муаман Хасун, Абдалла Абдул аль-Уахид ("Абу Халиль") и Ахмад Абд аль-Мамлюк ("Абу Малик"), а также Джихад Лабад – глава канцелярии Халиля аль-Хайи. Шестой погибший – сотрудник служб безопасности Катара Бадр Саад Мухаммад аль-Хмайди ад-Доссири.

ХАМАС продолжает утверждать, что высокопоставленные лидеры группировки в результате атаки не пострадали. Однако никто из лидеров этой террористической организации, находившихся в штабе в Дохе в момент израильской атаки, до сих пор не выступил с заявлением и не появился на публике.