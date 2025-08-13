Али Лариджани прибыл в Бейрут

Глава Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани прибыл с визитом в Бейрут. Он проведет встречи с президентом Ливана Жозефом Ауном и премьер-министром Навафом Саламом, председателем парламента Наби Берри.

В аэропорту Бейрута его приветствовали сторонники "Хизбаллы" – основного регионального сателлита Ирана. "Мы во всех обстоятельствах будем поддерживать ливанский народ, отстаивать его интересы", – заявил он после приземления.

Визит связывают с принятием ливанским правительством предложенного США плана, предусматривающего разоружение всех действующих в Ливане группировок, прежде всего – "Хизбаллы". Отметим, что шиитские министры покинули зал заседаний в знак протеста.