x
13 августа 2025
|
последняя новость: 15:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 августа 2025
|
13 августа 2025
|
последняя новость: 15:10
13 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Али Лариджани прибыл в Бейрут

Иран
Ливан
Хизбалла
время публикации: 13 августа 2025 г., 13:48 | последнее обновление: 13 августа 2025 г., 13:49
Али Лариджани прибыл в Бейрут
AP Photo/Bilal Hussein

Глава Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани прибыл с визитом в Бейрут. Он проведет встречи с президентом Ливана Жозефом Ауном и премьер-министром Навафом Саламом, председателем парламента Наби Берри.

В аэропорту Бейрута его приветствовали сторонники "Хизбаллы" – основного регионального сателлита Ирана. "Мы во всех обстоятельствах будем поддерживать ливанский народ, отстаивать его интересы", – заявил он после приземления.

Визит связывают с принятием ливанским правительством предложенного США плана, предусматривающего разоружение всех действующих в Ливане группировок, прежде всего – "Хизбаллы". Отметим, что шиитские министры покинули зал заседаний в знак протеста.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook