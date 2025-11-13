x
13 ноября 2025
|
последняя новость: 14:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 ноября 2025
|
13 ноября 2025
|
последняя новость: 14:01
13 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

CENTCOM: в ходе последних операций в Сирии ликвидированы пять боевиков, 19 взяты живыми

Сирия
США
Исламское государство
время публикации: 13 ноября 2025 г., 13:06 | последнее обновление: 13 ноября 2025 г., 13:08
CENTCOM: в ходе последних операций в Сирии ликвидированы пять боевиков, 19 взяты живыми
AP Photo/Baderkhan Ahmad

Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что в период с 1 октября по 6 ноября его силы приняли участие в 22 операциях против террористической группировки "Исламское государство", проведенных на сирийской территории. Пять боевиков ликвидированы, 19 захвачены.

"Мы достигли значительных успехов в противостоянии угрозе ИГ в Сирии. Мы продолжим настойчиво преследовать здесь остатки ИГ, одновременно, совместно с международной коалицией, добиваясь, чтобы достигнутые в Сирии и Ираке успехи в борьбе с террористами были длительными и позволили экспортировать террор в другие страны", – заявил глава CENTCOM адмирал Брэд Купер.

Напомним: в ходе встречи в Белом доме президента США Дональда Трампа и президента Сирии Ахмада аш-Шараа было достигнуто соглашение о присоединении Сирии к международной коалиции по борьбе с "Исламским государством". Она стала 90-м членом этой коалиции.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 12 ноября 2025

Ахмад аш-Шараа: "Президент Трамп поддерживает требование о возвращении Израиля к линии 8 декабря"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 10 ноября 2025

В Белом доме прошли переговоры Трампа с президентом Сирии аш-Шараа
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 10 ноября 2025

В Сирии предотвращены попытки покушения на президента аш-Шараа