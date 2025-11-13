CENTCOM: в ходе последних операций в Сирии ликвидированы пять боевиков, 19 взяты живыми

Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что в период с 1 октября по 6 ноября его силы приняли участие в 22 операциях против террористической группировки "Исламское государство", проведенных на сирийской территории. Пять боевиков ликвидированы, 19 захвачены.

"Мы достигли значительных успехов в противостоянии угрозе ИГ в Сирии. Мы продолжим настойчиво преследовать здесь остатки ИГ, одновременно, совместно с международной коалицией, добиваясь, чтобы достигнутые в Сирии и Ираке успехи в борьбе с террористами были длительными и позволили экспортировать террор в другие страны", – заявил глава CENTCOM адмирал Брэд Купер.

Напомним: в ходе встречи в Белом доме президента США Дональда Трампа и президента Сирии Ахмада аш-Шараа было достигнуто соглашение о присоединении Сирии к международной коалиции по борьбе с "Исламским государством". Она стала 90-м членом этой коалиции.