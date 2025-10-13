В Каире прогремел взрыв незадолго до прибытия Дональда Трампа на саммит

Днем 13 октября мощный взрыв прогремел к востоку от Каира. Это произошло незадолго до того, как президент США Дональд Трамп должен был прилететь в Шарм аш-Шейх для участия в саммите по Газе.

Египетские официальные лица заявляют, что взрыв был вызван работами в карьере к востоку от Каира.