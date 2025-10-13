В Каире прогремел взрыв незадолго до прибытия Дональда Трампа на саммит
время публикации: 13 октября 2025 г., 18:26 | последнее обновление: 13 октября 2025 г., 18:47
Днем 13 октября мощный взрыв прогремел к востоку от Каира. Это произошло незадолго до того, как президент США Дональд Трамп должен был прилететь в Шарм аш-Шейх для участия в саммите по Газе.
Египетские официальные лица заявляют, что взрыв был вызван работами в карьере к востоку от Каира.
Large explosion reports in Cairo, Egypt, ahead of Trump's Sharm El-Sheikh Peace Summit
Egyptian officials say a large explosion east of Cairo was caused by quarry activity.
