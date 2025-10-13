x
13 октября 2025
|
последняя новость: 18:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 октября 2025
|
13 октября 2025
|
последняя новость: 18:44
13 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

В Каире прогремел взрыв незадолго до прибытия Дональда Трампа на саммит

Египет
Дональд Трамп
время публикации: 13 октября 2025 г., 18:26 | последнее обновление: 13 октября 2025 г., 18:47
В Каире прогремел взрыв незадолго до прибытия Дональда Трампа на саммит
AP Photo/Manoocher Deghati

Днем 13 октября мощный взрыв прогремел к востоку от Каира. Это произошло незадолго до того, как президент США Дональд Трамп должен был прилететь в Шарм аш-Шейх для участия в саммите по Газе.

Египетские официальные лица заявляют, что взрыв был вызван работами в карьере к востоку от Каира.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 октября 2025

После 738 дней плена в Газе: хронология освобождения заложников
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 октября 2025

Трамп завершил визит в Израиль и с большим опозданием вылетел в Египет
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 октября 2025

154 террориста, освобожденных из тюрем Израиля, депортированы в Египет