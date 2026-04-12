Нетаниягу сообщил "узкому" кабинету: Трамп понимает, что Израилю самому придется разоружать ХАМАС

По информации i24News, Нетаниягу заявил членам "узкого" кабинета по вопросам безопасности, что Трамп осознает нереалистичность разоружения ХАМАСа силами иностранной коалиции. "Он (Трамп) не смог собрать коалицию для открытия Ормузского пролива, поэтому понимает, что создать коалицию для разоружения ХАМАСа еще менее реалистично – нам придется сделать это самим", – цитирует i24News слова премьера.

На этой неделе истекает срок ультиматума, выдвинутого ХАМАСу с требованием сложить оружие. Источник, знакомый с ходом переговоров между Советом мира Трампа и руководством ХАМАСа, сообщил i24News: "На этой неделе станет ясно, разоружится ли ХАМАС добровольно или это произойдет "иными способами", как и заявлял президент Трамп".

По имеющимся сведениям, переговоры ведутся в интенсивном режиме через исполнительного директора Совета мира Николая Младенова, который, по имеющимся данным, встречался в Каире с руководством ХАМАСа. Источники подчеркивают, что администрация Трампа продолжает активно заниматься вопросами, связанными с Газой, даже в то время, когда центр внимания сместился на Иран и Ливан.