В Иране двое французов приговорены за "шпионаж" в пользу Израиля

Иранский суд вынес приговор двум гражданам Франции по обвинению в "шпионаже в пользу Франции и Израиля", сообщает агентство Fars.

Срок заключения в публикации Fars не указан, но сообщается, что приговор "тяжелый".

Речь идет о 40-летней Сесиль Колер и 72-летнем Жаке Пари, которые находились под арестом более трех лет. Ранее им вменяли также "заговор с целью свержения строя" и "растление", отмечает AFP.

Издание Le Monde писало, что Колер и Пари находились в тюрьме "Эвин", когда ее ворота были атакованы израильскими ВВС 23 июня 2025 года. Затем их, как и многих других заключенных, перевели в тюрьму "Бозорг" на юге Тегерана.