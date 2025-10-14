В Иране двое французов приговорены за "шпионаж" в пользу Израиля
время публикации: 14 октября 2025 г., 14:58 | последнее обновление: 14 октября 2025 г., 15:10
Иранский суд вынес приговор двум гражданам Франции по обвинению в "шпионаже в пользу Франции и Израиля", сообщает агентство Fars.
Срок заключения в публикации Fars не указан, но сообщается, что приговор "тяжелый".
Речь идет о 40-летней Сесиль Колер и 72-летнем Жаке Пари, которые находились под арестом более трех лет. Ранее им вменяли также "заговор с целью свержения строя" и "растление", отмечает AFP.
Издание Le Monde писало, что Колер и Пари находились в тюрьме "Эвин", когда ее ворота были атакованы израильскими ВВС 23 июня 2025 года. Затем их, как и многих других заключенных, перевели в тюрьму "Бозорг" на юге Тегерана.
