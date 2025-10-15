x
15 октября 2025
15 октября 2025
Ближний Восток

Иранский посол против председателя Кнессета: "Трамп – не Кир Великий"

Израиль
США
Дональд Трамп
Иран
время публикации: 15 октября 2025 г., 15:51 | последнее обновление: 15 октября 2025 г., 15:58
Иранский посол против председателя Кнессета: "Трамп – не Кир Великий"
Maxim Shemetov, Pool Photo via AP; AP Photo/Jose Luis Magana

Посол Исламской республики Иран в России Казем Джалали, выступая на официальной церемонии в Москве, заявил о несогласии с председателем Кнессета Амиром Оханой, назвавшим президента США Дональда Трампа "новым Киром Великим".

"Один из представителей сионистского режима сравнил Трампа с Киром Великим. Тем, кто называет так президента США, следует напомнить: политика, поддерживающего убийство десятков тысяч в Газе, нельзя называть защитником прав человека", – цитирует дипломата сайт иранской оппозиции Iran International.

В речи, которой Охана приветствовал посетившего Кнессет президента США, он также назвал Трампа гигантом еврейской истории. Высокую оценку американскому лидеру дали также премьер-министр Биньямин Нетаниягу и глава оппозиции Яир Лапид.

Напомним, что царь Персии Кир Великий, сокрушив Вавилонское царство, в 539 году до н.э. разрешил угнанным в Вавилон евреям вернуться в Землю Израиля и восстановить Иерусалимский храм.

Ближний Восток
