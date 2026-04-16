"Хизбалла" благодарит Иран и выдвигает условия Израилю

Представитель "Хизбаллы" в парламенте Ливана Хасан Фадлалла в эфире телеканала "Аль-Маядин" подтвердил готовность группировки соблюдать режим прекращения огня при условии, что Израиль прекратит боевые действия.

По его словам, о вступлении в силу ближайшей ночью режима прекращения огня "Хизбаллу" проинформировал посол Ирана в Бейруте. Хасан Фадлалла напомнил, что с самого начала на переговорах в Исламабаде Тегеран добивался включения Ливана в соглашение, и сейчас это произошло.

Парламентарий тем не менее призвал жителей юга Ливана не возвращаться в свои дома, а дождаться фактического выполнения соглашения Израилем.

Другой депутат от "Хизбаллы", Ибрагим аль-Мусави в интервью AFP более подробно изложил требования группировки: перемирие должно быть всеобъемлющим, Израиль не должен использовать его для проведения ликвидаций, а передвижение израильских сил в приграничных районах должно быть ограничено. Аль-Мусави также поблагодарил Иран, заявил, что "перемирие бы не состоялось, если бы Тегеран не отнесся к прекращению огня в Ливане так же серьезно, как к вопросу об Ормузском заливе".