16 апреля 2026
Ближний Восток

Ночью ВВС ЦАХАЛа атаковали цели на юге и востоке Ливана

время публикации: 16 апреля 2026 г., 05:36 | последнее обновление: 16 апреля 2026 г., 05:39
В ночь на 16 апреля ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по целям на юге и востоке Ливана. Судя по имеющимся данным, были атакованы не только объекты "Хизбаллы", но и объекты палестинских террористов.

Судя по сообщениям ливанских источников, ЦАХАЛ нанес авиаудар по цели в Бурдж аш-Шамали, на восточной окраине Тира, на юге Ливана, примерно в 20 км от границы с Израилем.

ЦАХАЛ нанес авиаудар по цели в Тибнине, к юго-востоку от Тира, на юге Ливана, примерно в 8 км от границы с Израилем.

ЦАХАЛ нанес авиаудар по цели в Кфар-Сире, к северо-востоку от Тира, на юге Ливана, примерно в 12 км от границы с Израилем.

ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в Сахмаре, в долине Бекаа, на востоке Ливана.

ЦАХАЛ нанес авиаудар по цели в Шахабии, к востоку от Тира, на юге Ливана, примерно в 10 км от границы с Израилем.

ЦАХАЛ нанес авиаудар по цели в Хабарии, на юго-востоке Ливана, примерно в 5 км от границы с Израилем.

