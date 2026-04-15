Bloomberg: США и Иран рассматривают возможность продления режима прекращения огня на две недели

США и Иран рассматривают возможность продлить режим прекращения огня еще на две недели, сообщает Bloomberg. По данным издания, дополнительное время может понадобиться сторонам для продолжения переговоров по соглашению.

Как отмечает Bloomberg, речь идет именно об обсуждении такого шага, а не об уже достигнутой договоренности.

Действующий режим прекращения огня должен завершиться в ближайший вторник.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила на брифинге для журналистов, что сообщения о том, будто США просили продлить прекращение огня, не соответствуют действительности. По ее словам, переговоры о втором раунде являются "продуктивными" и продолжаются, а новый раунд, вероятно, пройдет в Исламабаде.