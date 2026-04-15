15 апреля 2026
Bloomberg: США и Иран рассматривают возможность продления режима прекращения огня на две недели

время публикации: 15 апреля 2026 г., 21:10 | последнее обновление: 15 апреля 2026 г., 21:14
США и Иран рассматривают возможность продлить режим прекращения огня еще на две недели, сообщает Bloomberg. По данным издания, дополнительное время может понадобиться сторонам для продолжения переговоров по соглашению.

Как отмечает Bloomberg, речь идет именно об обсуждении такого шага, а не об уже достигнутой договоренности.

Действующий режим прекращения огня должен завершиться в ближайший вторник.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила на брифинге для журналистов, что сообщения о том, будто США просили продлить прекращение огня, не соответствуют действительности. По ее словам, переговоры о втором раунде являются "продуктивными" и продолжаются, а новый раунд, вероятно, пройдет в Исламабаде.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 15 апреля 2026

"Тасним": "Согласие Израиля на перемирие в Ливане содействовало бы успеху переговоров Ирана и США"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 15 апреля 2026

В Тегеран с посреднической миссией прибыла выскопоставленная пакистанская делегация
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 15 апреля 2026

Трамп заявил, что "навсегда открывает Ормузский пролив" и Китай пообещал не поставлять оружие Ирану