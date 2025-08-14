"Аль-Ахбар": Египет готовится к созданию "временной администрации" в Газе

Ливанская газета "Аль-Ахбар", ассоциированная с "Хизбаллой", пишет, что делегация ХАМАСа встречалась в Каире с главой египетской разведки генерал-майором Хасаном Махмудом Рашадом. На встрече обсуждались "обмен пленными" (условия освобождения израильских заложников), прекращение огня в Газе и "вопросы, связанные с палестинской проблематикой".

В публикации отмечается, что власти Египта исходят из "окна возможностей не более двух недель" – если в течение этого периода соглашение достигнуто не будет, ЦАХАЛ начнет новый этап военной операции, одной из целей которой станет оккупация города Газа. Проводятся активные контакты между Каиром, Дохой и Вашингтоном, чтобы не допустить эскалации.

"Аль-Ахбар" сообщает, что Египет продолжает подготовку к "переходному этапу", который, как ожидается, последует за прекращением огня, включая вопрос о "временной администрации" сектора Газы. При этом высказывается критика в адрес Палестинской администрации, которая отказывается участвовать в этом процессе.

В статье также говорится о конфликте между министром обороны Израиля Исраэлем Кацем и начальником генштаба ЦАХАЛа Эялем Замиром и расколе в команде израильских переговорщиков по Газе.