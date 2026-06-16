Тегеран ускорит рассмотрение смертных приговоров

Глава судебной власти Ирана Голямхоссейн Мохсени-Эджеи призвал Верховный суд страны максимально ускорить рассмотрение запросов о пересмотре дел на основании статьи 477.

Данный шаг позволит значительно сократить паузы при исполнении судебных решений, что повлияет на смертные казни.

Мохсени-Эджеи также подчеркнул, что Тегеран не отступит от своих принципов на переговорах с США и продолжит поддержку сил "оси сопротивления".

На этом фоне президент США Дональд Трамп в ходе встречи с эмиром Катара озвучил масштабные данные о внутренних репрессиях в Иране, заявив, что в ходе протестов в стране были убиты не менее 42000 манифестантов.

При этом американский лидер подчеркнул, что Вашингтон по-прежнему ведет диалог с иранскими официальными лицами, которых он назвал "рациональными людьми", и добавил, что не является сторонником идеи принудительной смены режима в Тегеране.