После израильского удара по Катару государства Залива создают механизм коллективной защиты

Экстренный саммит арабских и мусульманских государств, прошедший в Дохе, опубликовал коммюнике, в котором содержится резкое осуждение израильского удара по Катару, но не предлагается никаких конкретных шагов.

В то же время Организация сотрудничества государств Залива, в которую входят Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Кувейт и Бахрейн, сообщили о формировании оборонного альянса. Согласно его принципам, нападение на одного из членов блока будет считаться нападением на весь блок.

Генеральный секретарь Организации Ясим Мухаммад Аль-Будайви призвал президента США Дональда Трампа повлиять на ближайшего союзника американцев. "Мы рассчитываем, что наши политические партнеры в США используют свое влияние на Израиль, чтобы заставить его отказаться от подобного поведения", – заявил он.