x
16 сентября 2025
|
последняя новость: 10:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 сентября 2025
|
16 сентября 2025
|
последняя новость: 10:17
16 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

После израильского удара по Катару государства Залива создают механизм коллективной защиты

Катар
Израиль
время публикации: 16 сентября 2025 г., 09:05 | последнее обновление: 16 сентября 2025 г., 09:12
После израильского удара по Катару государства Залива создают механизм коллективной защиты
AP Photo/Jon Gambrell

Экстренный саммит арабских и мусульманских государств, прошедший в Дохе, опубликовал коммюнике, в котором содержится резкое осуждение израильского удара по Катару, но не предлагается никаких конкретных шагов.

В то же время Организация сотрудничества государств Залива, в которую входят Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Кувейт и Бахрейн, сообщили о формировании оборонного альянса. Согласно его принципам, нападение на одного из членов блока будет считаться нападением на весь блок.

Генеральный секретарь Организации Ясим Мухаммад Аль-Будайви призвал президента США Дональда Трампа повлиять на ближайшего союзника американцев. "Мы рассчитываем, что наши политические партнеры в США используют свое влияние на Израиль, чтобы заставить его отказаться от подобного поведения", – заявил он.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 сентября 2025

Рубио отправляется из Израиля в Катар: у ХАМАСа мало времени, чтобы согласиться на сделку
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 15 сентября 2025

Президент Египта: "Действия Израиля угрожают безопасности самих израильтян"