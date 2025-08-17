x
17 августа 2025
17 августа 2025
17 августа 2025
18 августа 2025
Ближний Восток
Ближний Восток

Иордания возвращает обязательный призыв на военную службу

Иордания
время публикации: 17 августа 2025 г., 23:26 | последнее обновление: 17 августа 2025 г., 23:32
Иордания возвращает обязательный призыв на военную службу
Nasser Nasser

Король Иордании Абдалла II ибн Хусейн объявил о возобновлении обязательной военной службы, отмененной в 1991 году. Это решение, как пишет The National, было представлено им на встрече с молодежью в Ирбиде как шаг по укреплению национального единства и идентичности, а также воспитания молодых людей.

Правительство и армия в ближайшее время представят детали программы и подготовят законопроект для утверждения в парламенте.

Премьер-министр Иордании Джафар Хассан объявил, что проект закона о военной и резервистской службе будет внесен в парламент сразу после начала осенней сессии. Он отметил, что средства будут выделены из резервного бюджета этого года.

Ближний Восток
