Иордания возвращает обязательный призыв на военную службу

Король Иордании Абдалла II ибн Хусейн объявил о возобновлении обязательной военной службы, отмененной в 1991 году. Это решение, как пишет The National, было представлено им на встрече с молодежью в Ирбиде как шаг по укреплению национального единства и идентичности, а также воспитания молодых людей.

Правительство и армия в ближайшее время представят детали программы и подготовят законопроект для утверждения в парламенте.

Премьер-министр Иордании Джафар Хассан объявил, что проект закона о военной и резервистской службе будет внесен в парламент сразу после начала осенней сессии. Он отметил, что средства будут выделены из резервного бюджета этого года.