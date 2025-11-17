Палестинские фракции выступили против резолюции США по Газе

Палестинские фракции, включая ХАМАСа, накануне голосования в Совете безопасности ООН по проекту резолюции, подготовленной США, выступили с совместным заявлением.

В документе, опубликованном в телеграм-канале ХАМАСа, говорится, что в резолюции международному контингенту отводится роль оккупационных сил, которые будут вынуждены взаимодействовать с Израилем.

Палестинские группировки считают, что международные силы должны полностью подчиняться ООН и действовать совместно с палестинскими институтами в Газе.

Представители палестинских фракций также высказались против разоружения группировок, действующих в Газе.