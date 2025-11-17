x
17 ноября 2025
|
последняя новость: 00:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 ноября 2025
|
17 ноября 2025
|
последняя новость: 00:11
17 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Палестинские фракции выступили против резолюции США по Газе

Газа
США
ООН
ХАМАС
время публикации: 17 ноября 2025 г., 00:11 | последнее обновление: 17 ноября 2025 г., 00:14
Палестинские фракции выступили против резолюции США по Газе
AP Photo/Abed Hajjar

Палестинские фракции, включая ХАМАСа, накануне голосования в Совете безопасности ООН по проекту резолюции, подготовленной США, выступили с совместным заявлением.

В документе, опубликованном в телеграм-канале ХАМАСа, говорится, что в резолюции международному контингенту отводится роль оккупационных сил, которые будут вынуждены взаимодействовать с Израилем.

Палестинские группировки считают, что международные силы должны полностью подчиняться ООН и действовать совместно с палестинскими институтами в Газе.

Представители палестинских фракций также высказались против разоружения группировок, действующих в Газе.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 15 ноября 2025

17 ноября Совбез ООН проголосует по американскому проекту завершения войны в Газе