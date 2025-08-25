x
Президент Сирии выступит на сессии Генассамблеи ООН

время публикации: 25 августа 2025 г., 14:20 | последнее обновление: 25 августа 2025 г., 14:24
Президент Сирии выступит на сессии Генассамблеи ООН
Stephanie Lecocq/Pool via AP

Временный президент Сирии Ахмад аш-Шараа выступит в сентябре на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Сирии. Он станет первым главой сирийского государства, который поднимется на трибуну ООН с 1967 года.

Информация о том, что сирийский лидер выступит в ООН, появилась в СМИ несколько дней назад. Как сообщалось, в ходе его визита в США 25 сентября в присутствии американского президента Дональда Трампа будет подписано соглашение о безопасности между Сирией и Израилем.

24 августа президент Сирии Ахмад в беседе с журналистами из арабских стран подтвердил факт проведения переговоров по соглашению о безопасности с Израилем, отметив, что они на "продвинутой стадии".

Аш-Шараа заявил, что рассчитает на соглашение, которое основано на линии разделения 1974 года. При этом президент Сирии добавил, что на данном этапе не видит возможности для достижения мирного соглашения с Израилем.

