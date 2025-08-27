"Кан": Израиль рассматривал возможность передать Сирии гору Дов в обмен на Голанские высоты

По данным новостной службы медиакорпорации "Кан", Израиль был готов передать Сирии территорию горы Дов и фермы Шебаа в обмен на отказ Дамаска от претензий на суверенитет над Голанскими высотами. В Иерусалиме анализировали, как осуществить подобную сделку, для которой нужны голоса 80 депутатов Кнессета.

По информации "Кан", переговоры по этому вопросу были прерваны после резни в Ас-Суэйде, но стороны не исключают возможности их возобновления в будущем.

Сирийский источник, близкий к властям, не исключил возможности "обмена", но только после заключения соглашения о безопасности между странами. Редакции "Кан" он заявил, что на данном этапе переговоров этот вопрос не обсуждается. "Сейчас есть более важные проблемы. Вопрос горы Дов должен рассматриваться как часть демаркации границ между Сирией, Ливаном и Израилем", – сказал источник.

После того, как сюжет, посвященный подробностям переговоров между Израилем и Сирией вышел в эфир, канцелярия главы правительства распространила следующее заявление: "Информация о том, что Израиль якобы взвешивал передачу Хар-Дов – абсолютный фейк-ньюз".

Помимо Сирии на гору Дов и ферму Шебаа претендует Ливан. Долгие годы гора Дов служила удобным поводом для отказа "Хизбаллы" разоружаться.

Отметим, что еще в июле израильский 12-й телеканал передал, что потенциальное соглашение о безопасности между Израилем и Сирией может включать обновление пакта о разъединении сил 1974 года, совместные разведывательные усилия против деятельности Ирана и "Хизбаллы" на юге Сирии, а также признание сирийской идентичности ферм Шебаа. Эти события происходят на фоне продолжающихся дискуссий о будущем спорной территории после падения режима Башара Асада в Сирии.