Amnesty International обвиняет Израиль в целенаправленном обречении жителей Газы на голод

Организация Amnesty International выпустила новый отчет, в котором обвинила Израиль в том, что он целенаправленно обрекает на голод жителей сектора Газы. Согласно документу, систематически уничтожаются здоровье, благополучие и социальная ткань палестинской жизни.

"Это запланированный итог планов и политики, проводимой Израилем в течение последних 22 месяцев. Ее цель – создать палестинцам такие условия, что приведут к их физическому уничтожению. Это часть проводимого в секторе Газы геноцида", – утверждается в отчете.

Amnesty International не в первый раз обвиняет Израиль в геноциде палестинцев. Апрельский отчет AI говорил о "геноциде в прямом эфире", в ходе которого палестинцы изгоняются из своих населенных пунктов, а Израиль создает гуманитарную катастрофу. Израиль категорически отвергает обвинения в геноциде.