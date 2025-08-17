x
Израиль

"Кан-11": Израиль потребовал от посредников вернуть ХАМАС за стол переговоров

Война с ХАМАСом
Заложники
ХАМАС
ЦАХАЛ
Израиль
время публикации: 17 августа 2025 г., 21:21 | последнее обновление: 17 августа 2025 г., 21:23
"Кан-11": Израиль потребовал от посредников вернуть ХАМАС за стол переговоров
AP Photo/Nariman El-Mofty

Согласно сообщениям в арабских источниках, в субботу, 16 августа, высокопоставленный представитель ЦАХАЛа посетил Египет. Этот визит состоялся на фоне подготовки к широкомасштабной операции в городе Газа.

Одновременно с этим корреспондент телеканала "Кан-11" Сулейман Масаудэ в вечернем выпуске новостей сообщил, что Израиль потребовал от посредников вернуть ХАМАС за стол переговоров, предупредив, что в противном случае, в ближайшее время начнется операция по взятию под контроль ЦАХАЛа города Газа.

При этом источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил "Кан-11", ХАМАС находится в данный момент под тройным давлением – со стороны Египта, Катара и Турции, и именно это стало причиной того, что делегация ХАМАСа оставалась в Каире дольше, чем планировалось изначально.

Этот же источник сообщил, что глава Совета Шуры Мухаммад Исмаил Даруиш до сих пор находится в Турции, где обсуждается возможность заключения сделки с Израилем, и предположительно, пока Даруиш не вернется в Катар, руководство ХАМАСа не будет принимать никаких существенных решений.

Израиль
