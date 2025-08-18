"Аль-Арабия": посредники передали ХАМАСу предложение о прекращении огня
время публикации: 18 августа 2025 г., 00:44 | последнее обновление: 18 августа 2025 г., 00:44
Саудовский телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что Египет и Катар в присутствии представителей других палестинских фракций передали ХАМАСу предложение о прекращении огня в Газе.
Источники телеканала уточнили, что посредники требуют от ХАМАСа дать ответ в ближайшие часы.
Других подробностей "Аль-Арабия" не приводит.
Отметим, что эта информация пока не подтверждена другими источниками.
