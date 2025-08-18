x
18 августа 2025
18 августа 2025
18 августа 2025
18 августа 2025
Ближний Восток

"Аль-Арабия": посредники передали ХАМАСу предложение о прекращении огня

ХАМАС
Катар
Египет
время публикации: 18 августа 2025 г., 00:44 | последнее обновление: 18 августа 2025 г., 00:44
"Аль-Арабия": посредники передали ХАМАСу предложение о прекращении огня
Hussein Malla/ AP

Саудовский телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что Египет и Катар в присутствии представителей других палестинских фракций передали ХАМАСу предложение о прекращении огня в Газе.

Источники телеканала уточнили, что посредники требуют от ХАМАСа дать ответ в ближайшие часы.

Других подробностей "Аль-Арабия" не приводит.

Отметим, что эта информация пока не подтверждена другими источниками.

Ближний Восток
