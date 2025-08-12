Заместитель главы МАГАТЭ посетил Иран
время публикации: 12 августа 2025 г., 13:28 | последнее обновление: 12 августа 2025 г., 13:33
В Иране побывал с визитом заместитель директора Международного агентства по атомной энергии Массимо Апаро, который также возглавляет управление, занимающееся ядерной безопасностью.
Как сообщает иранская сторона, на переговорах речь шла о создании условий для взаимодействия в изменившейся обстановке. Посещение ядерных объектов Исламской республики программой визита не предусматривалось.
Отметим: и после американо-израильского удара режим аятолл утверждает, что ядерная программа носит исключительно мирный характер – несмотря на разведданные, указывающие на обратное.