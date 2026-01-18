x
18 января 2026
|
последняя новость: 23:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 января 2026
|
18 января 2026
|
последняя новость: 23:37
18 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Иранские государственные телеканалы подверглись хакерской атаке

Иран
Хакеры
время публикации: 18 января 2026 г., 22:34 | последнее обновление: 18 января 2026 г., 22:38
Иранские государственные телеканалы подверглись хакерской атаке
AP Photo/Ted S. Warren

В воскресенье, 18 января, несколько иранских государственных каналов, вещающих через спутник Badr, подверглись хакерской атаке. Об этом сообщил сайт оппозиции Iran International.

Вместо обычных программ зрители увидели кадры протестов, а также обращение находящегося в изгнании наследного принца Резы Пехлеви с призывами к гражданам присоединиться к демонстрациям, а к военным – встать на сторону протестующих.

Государственная телерадиокомпания Ирана использует спутник Badr для трансляции ряда региональных телеканалов по всей стране.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 января 2026

Нетаниягу проводит совещание по Ирану, в Израиле полагают, что США не отказались от военного удара
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 18 января 2026

Посол Палестинской администрации в Тегеране пострадала в ходе беспорядков
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 18 января 2026

Президент Ирана Масуд Пезешкиан пригрозил Трампу "тотальной войной"