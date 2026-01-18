Иранские государственные телеканалы подверглись хакерской атаке

В воскресенье, 18 января, несколько иранских государственных каналов, вещающих через спутник Badr, подверглись хакерской атаке. Об этом сообщил сайт оппозиции Iran International.

Вместо обычных программ зрители увидели кадры протестов, а также обращение находящегося в изгнании наследного принца Резы Пехлеви с призывами к гражданам присоединиться к демонстрациям, а к военным – встать на сторону протестующих.

Государственная телерадиокомпания Ирана использует спутник Badr для трансляции ряда региональных телеканалов по всей стране.