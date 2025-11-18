19 ноября Зеленский встретится в Турции с Виткоффом

Президент Украины Владимир Зеленский посетит 19 ноября Турцию. Турецкие источники сообщают, что в ходе визита он встретится со специальным представителем президента США Стивом Виткоффом.

По словам Зеленского, цель визита в Турцию – содействовать возобновлению переговоров. В частности, Украина готова выступить с новыми предложениями. "Наш приоритет – сделать все, чтобы положить конец войне. Мы также работаем над возобновлением обменов пленными, чтобы наши солдаты вернулись домой", – сообщил он.

Обмен пленными стал единственным реальным результатом дипломатических контактов между Россией и Украиной. Последний обмен состоялся в начале октября, домой вернулись 185 военнослужащей с каждой стороны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия не будет участвовать в контактах по поводу мирных переговоров с Украиной, которые пройдут 19 ноября в Стамбуле. "Будем ожидать информации о том, о чем, собственно, пойдет речь", – сказал он.

Отметим, что в последние дни российские представители выступили с заявлениями, согласно которым встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа по урегулированию в Украине, планировавшаяся в Будапеште, была не отменена, а отложена.