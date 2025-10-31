x
31 октября 2025
31 октября 2025
31 октября 2025
31 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Пресса

FT: США отменили встречу Трампа и Путина из-за "жесткого" меморандума Москвы

США
Война в Украине
Война в России
Дональд Трамп
Владимир Путин
время публикации: 31 октября 2025 г., 08:25 | последнее обновление: 31 октября 2025 г., 08:32
FT: США отменили встречу Трампа и Путина из-за "жесткого" меморандума Москвы
AP Photo/Jacquelyn Martin

Запланированная встреча президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина в Будапеште была отменена после того, как МИД России направил в Вашингтон меморандум с жесткими требованиями по условиям прекращения огня в Украине – включая территориальные уступки Киевом и дополнительные ограничения, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники. Решение об отмене было принято после напряженного разговора госсекретаря США Марко Рубио с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, говорится в публикации.

По данным FT, Москва настаивала, чтобы пауза в боях сопровождалась демилитаризацией части украинской территории и гарантиями невступления Украины в NATO.

Как отмечает FT, Трамп публично продвигает идею перемирия "по текущей линии фронта", без дальнейших уступок территории. Именно такой формат поддержки прекращения огня он озвучивал в последние дни.

