FT: США отменили встречу Трампа и Путина из-за "жесткого" меморандума Москвы

Запланированная встреча президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина в Будапеште была отменена после того, как МИД России направил в Вашингтон меморандум с жесткими требованиями по условиям прекращения огня в Украине – включая территориальные уступки Киевом и дополнительные ограничения, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники. Решение об отмене было принято после напряженного разговора госсекретаря США Марко Рубио с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, говорится в публикации.

По данным FT, Москва настаивала, чтобы пауза в боях сопровождалась демилитаризацией части украинской территории и гарантиями невступления Украины в NATO.

Как отмечает FT, Трамп публично продвигает идею перемирия "по текущей линии фронта", без дальнейших уступок территории. Именно такой формат поддержки прекращения огня он озвучивал в последние дни.