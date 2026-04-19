В Ливане похоронили двух высокопоставленных командиров "Хизбаллы"
время публикации: 19 апреля 2026 г., 07:43 | последнее обновление: 19 апреля 2026 г., 07:51
На минувшей неделе в Ливане прошли похороны двух высокопоставленных командиров "Хизбаллы", ликвидацию которых ЦАХАЛ пока не подтверждал и не комментировал.
Сообщалось о похоронах Али Резы Аббаса, командовавшего подразделением "Радуан" после ликвидaции Ибрагима Акиля и других командиров в 2024 году. Вероятно, он был уничтожен в ходе массированной атаки 8 апреля.
Также сообщается, что в Бейруте был уничтожен Абдалла Ахмад Хадид, отвечавший за подготовку проиранских шиитских милиций в Ираке.
