x
19 апреля 2026
|
последняя новость: 07:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
19 апреля 2026
|
19 апреля 2026
|
последняя новость: 07:43
19 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

В Ливане похоронили двух высокопоставленных командиров "Хизбаллы"

Ливан
Война с "Хизбаллой"
время публикации: 19 апреля 2026 г., 07:43 | последнее обновление: 19 апреля 2026 г., 07:51
В Ливане похоронили двух высокопоставленных командиров "Хизбаллы"
AP Photo/Bilal Hussein

На минувшей неделе в Ливане прошли похороны двух высокопоставленных командиров "Хизбаллы", ликвидацию которых ЦАХАЛ пока не подтверждал и не комментировал.

Сообщалось о похоронах Али Резы Аббаса, командовавшего подразделением "Радуан" после ликвидaции Ибрагима Акиля и других командиров в 2024 году. Вероятно, он был уничтожен в ходе массированной атаки 8 апреля.

Также сообщается, что в Бейруте был уничтожен Абдалла Ахмад Хадид, отвечавший за подготовку проиранских шиитских милиций в Ираке.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 18 апреля 2026

"Аль-Ахбар": израильский беспилотник атаковал цель на юге Ливана
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 16 апреля 2026

Ливанские источники сообщают об израильских атаках в районе Набатии и Тира
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 16 апреля 2026

Ночью ВВС ЦАХАЛа атаковали цели на юге и востоке Ливана
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 15 апреля 2026

ВВС ЦАХАЛа атаковали цели на юге Ливана, есть убитые