В Ливане похоронили двух высокопоставленных командиров "Хизбаллы"

На минувшей неделе в Ливане прошли похороны двух высокопоставленных командиров "Хизбаллы", ликвидацию которых ЦАХАЛ пока не подтверждал и не комментировал.

Сообщалось о похоронах Али Резы Аббаса, командовавшего подразделением "Радуан" после ликвидaции Ибрагима Акиля и других командиров в 2024 году. Вероятно, он был уничтожен в ходе массированной атаки 8 апреля.

Также сообщается, что в Бейруте был уничтожен Абдалла Ахмад Хадид, отвечавший за подготовку проиранских шиитских милиций в Ираке.