Посол Ирана вызван в МИД Иордании
время публикации: 19 июля 2026 г., 20:12 | последнее обновление: 19 июля 2026 г., 20:53
Временный поверенный в делах Ирана в Иордании был вызван в министерство иностранных дел королевства, где ему вручили ноту протеста в связи с продолжающимися иранскими ударами. Отмечается, что нота была выдержана в жестком тоне.
"Мы потребовали от Тегерана немедленно прекратить атаки, предупредив, что безопасность и суверенитет Иордании, спокойствие ее граждан являются красной чертой, пересечение которой недопустимо", – заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Фуад аль-Маджали.
Ранее командование вооруженных сил Иордании сообщило об успешном перехвате трех выпущенных Ираном ракет. Четвертая ракета упала в отделенном районе. Пострадавших и ущерба не было.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 июля 2026