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Ближний Восток

Посол Ирана вызван в МИД Иордании

Война с Ираном
Иран
время публикации: 19 июля 2026 г., 20:12 | последнее обновление: 19 июля 2026 г., 20:53
Посол Ирана вызван в МИД Иордании
Nati Shohat/Flash90

Временный поверенный в делах Ирана в Иордании был вызван в министерство иностранных дел королевства, где ему вручили ноту протеста в связи с продолжающимися иранскими ударами. Отмечается, что нота была выдержана в жестком тоне.

"Мы потребовали от Тегерана немедленно прекратить атаки, предупредив, что безопасность и суверенитет Иордании, спокойствие ее граждан являются красной чертой, пересечение которой недопустимо", – заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Фуад аль-Маджали.

Ранее командование вооруженных сил Иордании сообщило об успешном перехвате трех выпущенных Ираном ракет. Четвертая ракета упала в отделенном районе. Пострадавших и ущерба не было.

Ближний Восток
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