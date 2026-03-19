19 марта 2026
последняя новость: 00:41
19 марта 2026
|
19 марта 2026
|
последняя новость: 00:41
Ливан: ВВС ЦАХАЛа атаковали электроподстанцию в районе Бинт-Джбейля

время публикации: 19 марта 2026 г., 23:40 | последнее обновление: 19 марта 2026 г., 23:46
Ливан: ВВС ЦАХАЛа атаковали электроподстанцию в районе Бинт-Джбейля
Ливанская государственная энергокомпания уведомила, что израильские ВВС нанесли удар по электроподстанции в районе Бинт-Джбейля, на юге Ливана.

"Главная трансформаторная подстанция в Султании, район Бинт-Джбейль, подверглась удару, который, по предварительным данным, привел к полному уничтожению всех ячеек распределительных выходов и повреждению одного силового трансформатора, а также комнаты управления и защиты", – сказано в сообщении.

ЦАХАЛ не комментирует это заявление.

Накануне днем пресс-служба Армии обороны Израиля на арабском языке опубликовала срочное предупреждение для жителей южного Ливана, которые еще не покинули территорию к югу от реки Захрани. "Террористическая деятельность "Хизбаллы" вынуждает ЦАХАЛ применить против нее силу в этом районе, – было сказано в сообщении израильской армии. – ЦАХАЛ не намерен причинять вам вред. Поэтому, в целях вашей безопасности, мы еще раз призываем вас немедленно эвакуироваться из своих домов и направиться прямо к северу от реки Захрани".

