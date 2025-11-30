КСИР объявил о проведении ночных учений ПВО и призвал иранцев не снимать их на видео

Согласно сообщениям в иранских источниках, Корпус стражей Исламской революции этой ночью проведет испытания нескольких систем противовоздушной обороны в третьем регионе военно-воздушных сил и порту Махшехр.

В заявлении, распространенном КСИР, содержится просьба к иранцам "не снимать работу систем ПВО" во время учений и не публиковать материалы в социальных сетях.