КСИР объявил о проведении ночных учений ПВО и призвал иранцев не снимать их на видео
время публикации: 30 ноября 2025 г., 22:30 | последнее обновление: 30 ноября 2025 г., 22:38
Согласно сообщениям в иранских источниках, Корпус стражей Исламской революции этой ночью проведет испытания нескольких систем противовоздушной обороны в третьем регионе военно-воздушных сил и порту Махшехр.
В заявлении, распространенном КСИР, содержится просьба к иранцам "не снимать работу систем ПВО" во время учений и не публиковать материалы в социальных сетях.
