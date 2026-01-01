x
Ближний Восток

Fars: за западе Ирана в ходе столкновений на фоне протестов есть жертвы

Иран
Погибшие
Акции протеста
время публикации: 01 января 2026 г., 16:21 | последнее обновление: 01 января 2026 г., 16:24
Fars: за западе Ирана в ходе столкновений на фоне протестов есть жертвы
Wikipedia.org. Фото: Farnews

Иранское агентство Fars сообщило, что два человека погибли в столкновениях в ходе новой волны протестов в стране. По данным агентства, инцидент произошел в городе Лордеган на западе Ирана.

В публикации утверждается, что погибшие были среди протестующих – они получили смертельные ранения в результате огня со стороны местной полиции. Fars утверждает, что часть участников беспорядков была вооружена, они бросали камни в здания госучреждений и в сотрудников полиции, а затем, по версии агентства, открыли огонь по полицейским, после чего те ответили стрельбой.

Ранее иранские СМИ сообщали, что в ходе столкновений с манифестантами в городе Кухдешт на западе страны был убит 21-летний доброволец ополчения "Басидж", входящего в состав КСИР.

Reuters отмечает, что сообщения о гибели людей поступают на фоне крупнейших за последние годы протестов в Иране, связанных с экономической ситуацией.

Ближний Восток
