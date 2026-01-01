В Иране в столкновениях с манифестантами погиб ополченец КСИР

Иранские СМИ сообщают, что в ходе столкновений с манифестантами в городе Кухдешт на западе страны был убит 21-летний доброволец ополчения "Басидж", входящего в состав Корпуса стражей Исламской революции.

"Он стал шахидом, отдавшим жизнь при защите общественного правопорядка. Он был убит участниками беспорядков. Еще 13 членов "Басидж" и полицейских получили ранения", – заявил губернатор провинции Лурестан Саид Пурали.

Как ожидается, это приведет к ужесточению действий режима против манифестантов. Поступают сообщения о десятках задержанных. В нескольких городах, в том числе в Тегеране, полиция открыла огонь по демонстрантам.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, которого причисляют к реформистскому лагерю, заявил о необходимости улучшения экономического положения. "Если мы не решим финансовые проблемы людей, то, согласно Корану, наше место будет в аду", – сказал он.