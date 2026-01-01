Манифестация в поддержку палестинцев в Стамбуле, организаторы заявляют о 500000 участников

На Галатском мосту в Стамбуле состоялась массовая демонстрация в поддержку палестинцев, организованная коалицией из 400 гражданских организаций. По утверждению оргкомитета, в ней приняло участие более полумиллиона человек.

Мероприятие прошло под лозунгом "Мы не будем прятаться, не будем молчать, не забудем Палестину". Перед его началом участники сотворили утреннюю молитву в стамбульских мечетях, в том числе в "Айя София", которая до 2020 года была музеем.

"Мы начали новый год с молитвы за Палестину. Да вознаградит нас Аллах радостью, даровав свободу нашим палестинским братьям и сестрам и даровав нам свободный Иерусалим", – заявил журналистам во время митинга глава попечительского совета фонда Ilim Yayma Билаль Эрдоган, сын турецкого президента.