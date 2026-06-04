Чемпионат мира по футболу. Группа F

В группе F болельщиков ждет разнообразие и возможные сюрпризы. Здесь есть явный фаворит - голландцы. Явным аутсайдером считается сборная Туниса.

Сборная Нидерландов почти всегда относится к фаворитам. Мощная, опытная, сбалансированная команда.

Однако в этот раз атаку голландцев, в которой часто бывали ярчайшие звезды, к самым ярким атакующим линиям чемпионата не отнесешь.

Сборная Японии с 2002 года участвовала во всенх чемпионатах мира. Четыре раза "синие самураи" выходили в плэй-офф.

Сейчас команда Хадзиме Мориясу расценивается как гроза авторитетов и основной конкурент "оранжевой машины" на групповом этапе.

Дисциплинированная тактически грамотная команда. способная изменять тактику.

Козыри: агрессивный прессинг, быстрый переход из обороны в атаку.

Перед чемпионатом японцы потеряли несколько лидером. Такуми Мннамино точно не сыграет.

Ватару Эндо (Ливерпуль), вратарь Дзион Судзуки (Парма), Такэхиро Томиясу (Аякс) включены в заявку. Но непонятно как быстро они сумеют восстановиться.

Следует отметить, что игра "первым номером" и позиционное нападение (особенно против глухой и плотной обороны) - не самые сильные стороны японцев.

Шведы провалили отбор, но успешно играли в Лиге наций, что дало второй шанс, коим "желто-синие" успешно воспользовались. В стыковых матчах шведы победили сборные Украины и Польши и завоевали право 13-й раз принять участие в чемпионате мира.

В группе у них статус "теневого фаворита". Многие эксперты и предсказатели дают прогнозы с оговоркой "как пойдет", имея в виду форму ведущих форвардов (Исак после смены клуба не блистал).

Отличная линия нападения Виктор Дьекереш (забил четыре гола в двух стыковых матчах) - Александр Исак.

Защита сильно уступает звездному нападению.

Основная потеря - вингер "Тоттенхэма" Деян Калусевски, из-за травмы колена не игравший почти год.

Сборная Туниса шесть раз участвовала в чемпионатах мира, н ни разу в плэй-офф не выходила.

Команда считается аутсайдером группы.

В отборочном турнире "орлы Карфагена" не пропустили ни одного мяча. Но тут соперники явно будут посерьезнее.

У Сабри Лямуши очень возрастной состав.

И это может стать проблемой. С учетом скоростных качеств и физической мощи соперников.