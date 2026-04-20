МИД Ирана: на данный момент новых переговоров с США не запланировано

На фоне сообщений о возможном новом раунде американо-иранских переговоров в Исламабаде официальный Тегеран заявил, что на данный момент планов на новые контакты с США нет. Об этом на еженедельном брифинге заявил пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи. По его словам, Соединенные Штаты "не извлекают уроков из прошлого", и такой подход "никогда не приведет к хорошим результатам".

Ранее агентство Reuters сообщало, что американская и иранская делегации могут вернуться в Исламабад на этой неделе для второго раунда переговоров при посредничестве Пакистана. СМИ называли дату 20 апреля, которая так и не была официально подтверждена.

После фактически безрезультатного первого прямого раунда в Исламабаде стороны договорились о возможности продолжения диалога, но не достигли прорыва по ключевым вопросам – от иранской ядерной программы до санкций и ситуации вокруг Ормузского пролива.

Ситуация остается неопределенной на фоне перехвата американскими военными иранского судна, пытавшегося преодолеть блокаду, после которого иранское агентство Tasnim сообщало, что беспилотником был атакован военный флот США.

Напомним, что двухнедельное прекращение огня было объявлено 8 апреля. Таким образом, согласованный период перемирия истекает 22 апреля.