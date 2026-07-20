Армия Ливана призвала граждан воздержаться от поездок в Заутар аль-Гарбию

Командование ливанской армии сообщило, что армейские подразделения продолжают выполнять задачи в южных районах страны, включая населенные пункты Фарун (округ Бинт-Джбейль) и Срифа (округ Тир). Об этом сообщает в понедельник 20 июля "Аль-Манар".

Одновременно ведется координация с Международной группой военной координации по Ливану (MCG4L) с целью начала развертывания ливанской армии в населенном пункте Заутар аль-Гарбия (округ Набатия) после вывода оттуда израильских войск.

В связи с этим командование армии Ливана призвало граждан не приезжать в Заутар аль-Гарбию и соблюдать указания военнослужащих, находящихся в этом районе, в целях обеспечения их безопасности.

Это заявление подтверждает, что развертывание в Заутар аль-Гарбии еще не началось и ожидается после вывода израильских войск, тогда как в Фаруне и Срифе подразделения ливанской армии уже выполняют задачи.