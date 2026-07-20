На востоке Ирана застрелен суннитский богослов
время публикации: 20 июля 2026 г., 13:21 | последнее обновление: 20 июля 2026 г., 13:23
На юго-востоке Ирана неизвестными застрелен суннитский богослов Молави Мохммад Анвар Риги, возглавлявший пятничные молитвы в городе Мирджаве, расположенном недалеко от пакистанской границы.
Провинция Систан и Белуджистан – одна из самых бедных в Иране. Значительную часть ее населения составляют белуджи. Здесь постоянно происходят столкновения сепаратистов, контрабандистов, радикальных исламистских группировок и правительственных войск.
Начато расследование. Власти призывают население сохранять спокойствие. По их словам, речь идет о попытке посеять рознь и подорвать внутреннюю стабильность Ирана.