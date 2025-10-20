x
20 октября 2025
|
последняя новость: 19:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 октября 2025
|
20 октября 2025
|
последняя новость: 19:55
20 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Хаменеи ответил Трампу: "Уничтожили ядерную промышленность Ирана? Размечтались"

Иран
Дональд Трамп
время публикации: 20 октября 2025 г., 19:43 | последнее обновление: 20 октября 2025 г., 19:48
Хаменеи ответил Трампу: "Уничтожили ядерную промышленность Ирана? Размечтались"
Office of the Iranian Supreme Leader via AP

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что в последние дни 12-дневной израильско-иранской войны Вашингтон уничтожил ядерную промышленность Ирана: "Отлично, размечтались".

Он заявил, что выступление Дональда Трампа в Кнессете "было попыткой вселить надежду и поднять боевой дух расстроенных сионистов с помощью своего паясничества". "Во время 12-дневной войны сионисты получили такой сильный удар, что они не могли поверить в реальность происходящего, – заявил Хаменеи. – Президент США отправился к ним, чтобы вытащить их из отчаяния".

По словам Али Хаменеи, "иранские ракеты разрушили важные центры сионистского режима". "Вооруженные силы Ирана использовали эти ракеты, и они используют их позже снова, если возникнет такая необходимость", – утверждает верховный лидер Ирана.

"Какое право вы имеете, американцы, диктовать, что должна или не должна делать страна со своей собственной ядерной промышленностью, – возмутился Хаменеи. – Какое положение вы занимаете в мире? Какое Америке дело до того, есть у Ирана ядерный потенциал или нет?"

Он продолжил, что заявления президента США Дональда Трампа о желании заключить соглашение с Ираном безосновательны. "Соглашение, результат которого достигается принуждением – это не способ вести дела, это способ навязать свою волю, и Иран не подчинится этому", – заявил Хаменеи.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 15 октября 2025

Иранский посол против председателя Кнессета: "Трамп – не Кир Великий"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 12 октября 2025

Иран отверг приглашение Трампа принять участие в саммите в Шарм аш-Шейхе
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 06 октября 2025

Иран выразил осторожную поддержку плану Трампа по Газе