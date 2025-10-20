Хаменеи ответил Трампу: "Уничтожили ядерную промышленность Ирана? Размечтались"

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что в последние дни 12-дневной израильско-иранской войны Вашингтон уничтожил ядерную промышленность Ирана: "Отлично, размечтались".

Он заявил, что выступление Дональда Трампа в Кнессете "было попыткой вселить надежду и поднять боевой дух расстроенных сионистов с помощью своего паясничества". "Во время 12-дневной войны сионисты получили такой сильный удар, что они не могли поверить в реальность происходящего, – заявил Хаменеи. – Президент США отправился к ним, чтобы вытащить их из отчаяния".

По словам Али Хаменеи, "иранские ракеты разрушили важные центры сионистского режима". "Вооруженные силы Ирана использовали эти ракеты, и они используют их позже снова, если возникнет такая необходимость", – утверждает верховный лидер Ирана.

"Какое право вы имеете, американцы, диктовать, что должна или не должна делать страна со своей собственной ядерной промышленностью, – возмутился Хаменеи. – Какое положение вы занимаете в мире? Какое Америке дело до того, есть у Ирана ядерный потенциал или нет?"

Он продолжил, что заявления президента США Дональда Трампа о желании заключить соглашение с Ираном безосновательны. "Соглашение, результат которого достигается принуждением – это не способ вести дела, это способ навязать свою волю, и Иран не подчинится этому", – заявил Хаменеи.