Ближний Восток

Гостелерадио Ирана: Исламская республика не направляла делегацию на переговоры с США

США
Иран
Пакистан
Война с Ираном
время публикации: 21 апреля 2026 г., 14:41 | последнее обновление: 21 апреля 2026 г., 14:49
Гостелерадио Ирана: Исламская республика не направляла делегацию на переговоры с США
AP Photo/Anjum Naveed

Гостелерадио Ирана сообщило, на фоне публикаций о предстоящем возобновлении американо-иранских переговоров, что иранская делегация не была направлена в Исламабад.

"Появившиеся в международных СМИ публикации об отправлении или прибытии делегации являются не более чем слухами. Тегеран не намерен вести переговоры в тени угроз", – говорится в заявлении.

Тем не менее, в Пакистане продолжается подготовка к новому раунду переговоров. Несколько часов назад было сообщено, что в Исламабад вылетает вице-президент США Джей Ди Вэнс. Полную поддержку миротворческим усилиям Пакистана выразил Китай.

Тем временем президент США Дональд Трамп обвинил Иран в многочисленных нарушениях прекращения огня. Ранее он напомнил, что срок перемирия истекает вечером 22 апреля.

