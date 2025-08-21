x
Ближний Восток

Член политбюро ХАМАСа, находясь в Катаре, призвал жителей города Газа умереть, но не эвакуироваться

Газа
ХАМАС
время публикации: 21 августа 2025 г., 23:41 | последнее обновление: 21 августа 2025 г., 23:44
Член политбюро ХАМАСа, находясь в Катаре, призвал жителей города Газа умереть, но не эвакуироваться
AP Photo, File

Член политбюро террористической организации ХАМАС Басем Наим, проживающий в Катаре, в соцсети Facebook призвал жителей города Газы "не быть трусами". "Если смерть неизбежна, то позорно умереть трусом", – написал он.

Этот призыв "умереть" вместо того, чтобы эвакуироваться, прозвучавший от человека, проживающего в Катаре, возмутил многих пользователей из Газы.

Из 576 пользователей, отметившихся под этим постом, 335 поставили смеющийся смайлик. Пост Басема Наима также обсуждается в сети Х.

