Член политбюро ХАМАСа, находясь в Катаре, призвал жителей города Газа умереть, но не эвакуироваться

Член политбюро террористической организации ХАМАС Басем Наим, проживающий в Катаре, в соцсети Facebook призвал жителей города Газы "не быть трусами". "Если смерть неизбежна, то позорно умереть трусом", – написал он.

Этот призыв "умереть" вместо того, чтобы эвакуироваться, прозвучавший от человека, проживающего в Катаре, возмутил многих пользователей из Газы.

Из 576 пользователей, отметившихся под этим постом, 335 поставили смеющийся смайлик. Пост Басема Наима также обсуждается в сети Х.