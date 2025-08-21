В Ливане началось разоружение палестинских группировок
время публикации: 21 августа 2025 г., 21:43 | последнее обновление: 21 августа 2025 г., 21:50
Канцелярия премьер-министра Ливана сообщила о начале разоружения действующих в лагерях беженцев палестинских группировок. Первым оружие сдала оружие группа боевиков ФАТХа, действующая в лагере беженцев Бурд аль-Бараджне в Бейруте.
Сегодняшний шаг имеет в первую очередь символическое значение. Неясно, сколько оружия было сдано и каких типов. Правительство заявляет, что в ближайшие недели сдать оружие предстоит всем палестинским группировкам во всех лагерях беженцев.
Речь идет о первом шаге в реализации соглашения о прекращении огня между Израилем и "Хизбаллой", достигнутого при посредничестве США. Договоренности предусматривают разоружение всех действующих в Ливане вооруженных группировок, в первую очередь, "Хизбаллы".
