В Ливане началось разоружение палестинских группировок

Канцелярия премьер-министра Ливана сообщила о начале разоружения действующих в лагерях беженцев палестинских группировок. Первым оружие сдала оружие группа боевиков ФАТХа, действующая в лагере беженцев Бурд аль-Бараджне в Бейруте.

Сегодняшний шаг имеет в первую очередь символическое значение. Неясно, сколько оружия было сдано и каких типов. Правительство заявляет, что в ближайшие недели сдать оружие предстоит всем палестинским группировкам во всех лагерях беженцев.

Речь идет о первом шаге в реализации соглашения о прекращении огня между Израилем и "Хизбаллой", достигнутого при посредничестве США. Договоренности предусматривают разоружение всех действующих в Ливане вооруженных группировок, в первую очередь, "Хизбаллы".