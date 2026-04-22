22 апреля 2026
|
последняя новость: 00:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Иранский источник: "Продление перемирия – это попытка выиграть время для внезапного удара"

Иран
Война с Ираном
время публикации: 22 апреля 2026 г., 00:27 | последнее обновление: 22 апреля 2026 г., 00:38
Иранский источник: "Продление перемирия – это попытка выиграть время для внезапного удара"
AP Photo/Vahid Salemi

Махди Мохаммади, советник по стратегическим вопросам спикера парламента Ирана Мохаммада Багера Галибафа, написал в соцсети X, что продление перемирия со стороны Трампа "не имеет никакого значения", поскольку "проигравшая сторона не может диктовать условия".

По словам Мохаммади, продолжение морской блокады ничем не отличается от бомбардировок и требует военного ответа.

Он также выразил уверенность, что продление перемирия – это попытка выиграть время для нанесения внезапного удара, и призвал Тегеран "перехватить инициативу".

Иранское агентство Tasnim, близкое к Корпусу стражей исламской революции, заявило, что Иран не обращался с просьбой о продлении перемирия. Агентство подчеркнуло, что сохранение морской блокады равнозначно продолжению военных действий, и предупредило: пока блокада действует, Тегеран не намерен открывать Ормузский пролив и при необходимости прорвет блокаду силой.

Иранское государственное телевидение цитирует "источник в руководстве страны", который заявил, что Тегеран не считает себя обязанным соблюдать перемирие.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном на неопределенный срок — до тех пор, пока Тегеран не представит "единое предложение" и переговоры не будут завершены "так или иначе".

В заявлении, опубликованном в соцсети Truth Social, Трамп указал, что иранское правительство "серьезно расколото", и сообщил, что решение принято по просьбе начальника штаба армии Пакистана фельдмаршала Асима Мунира и премьер-министра Шахбаза Шарифа. При этом Трамп распорядился сохранить морскую блокаду Ирана и поддерживать вооруженные силы в полной боевой готовности.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
