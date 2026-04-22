Мир

Трамп: Иран не заинтересован в закрытии Ормузского пролива

Иран
Дональд Трамп
Война с Ираном
время публикации: 22 апреля 2026 г., 06:27 | последнее обновление: 22 апреля 2026 г., 06:34
Трамп: Иран не заинтересован в закрытии Ормузского пролива
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран на самом деле не заинтересован в закрытии Ормузского пролива, поскольку из-за блокады теряет, по его оценке, около 500 миллионов долларов в день.

В публикации в Truth Social Трамп написал, что Тегеран лишь говорит о желании закрыть пролив, чтобы "сохранить лицо", тогда как на деле добивается его немедленного открытия.

Трамп утверждает, что еще четыре дня назад ему сообщили о желании Ирана немедленно открыть пролив. Вместе с тем он дал понять, что при таком сценарии никакой сделки с Тегераном не будет – "если только мы не взорвем остальную часть их страны, включая лидеров".

