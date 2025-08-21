12-й телеканал: США добиваются, чтобы Израиль снизил интенсивность ударов по Ливану

Как сообщает новостная редакция 12-го телеканала, после того, как правительство Ливана приняло предложенный США план разоружения "Хизбаллы", администрация Дональда Трампа обратилась к правительству Израиля с просьбой ограничить операции в Ливане и отвести с ливанской территории остающиеся там войска.

Как пишет обозреватель Барак Равид, в США восприняли решение ливанского правительства беспрецедентным и призвали Израиль сделать ответный ход, который может способствовать росту доверия между странами и содействовать разоружению "Хизбаллы"

В публикации отмечается, что и после достижения соглашения о прекращении огня ЦАХАЛ практически ежедневно проводит операции против "Хизбаллы". Он также удерживает в Южном Ливане пять опорных пунктов, заявляя, что они будут оставлены только после того, как "Хизбалла" перестанет представлять опасность.

Согласно Равиду, американский посланник Том Баррак обсуждал ответные шаги с правительством Израиля. По словам его источников, речь шла об отказе от операций, не являющихся срочными – при условии, что ливанская армия предотвратит попытки "Хизбаллы" вновь закрепиться на юге Ливана.

Напомним, что 18 августа специальный посланник президента США Том Баррак прибыл в Бейрут и обсудил с ливанским президентом Жозефом Ауном реализацию поддержанного ливанским правительством плана разоружения "Хизбаллы".

"Ливанское правительство возложенное на него делает. Теперь дело за Израилем", – сказал он. Согласно плану, Израиль должен вывести войска с ливанской территории, а также прекратить использовать территориальные воды и воздушное пространство Ливана.

По его словам, решение, принятое правительством Ливана, потребует сотрудничества Израиля. "Требуется сотрудничество всех сторон. Мы никому не хотим угрожать. Позитивными плодами соглашения будут пользоваться и Ливан, и Израиль, и "Хизбалла", – сказал Баррак.