В Иране возобновились оппозиционные протесты

Студенты нескольких университетов Тегерана использовали открытие нового семестра для манифестаций против режима аятолл. Они скандировали лозунги против аятоллы Али Хаменеи и в поддержку наследника престола Резы Пехлеви. Многие студенты были одеты в черное.

Напомним, что Иран отметил 40 дней с жестокого подавления оппозиционных выступлений, в ходе которого, как заявил президент США Дональд Трамп, погибли 32000 человек. Поминальные церемонии также переросли в протесты против режима.

Отметим, что нынешние выступления проходят на фоне концентрации в районе Ирана американской военной мощи и возможного нового удара США по Исламской республике. Ранее Трамп обещал поддержать оппозицию, но пока этого не сделал.