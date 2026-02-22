x
Ближний Восток

В Иране возобновились оппозиционные протесты

США
Иран
Оппозиция
время публикации: 22 февраля 2026 г., 11:16 | последнее обновление: 22 февраля 2026 г., 11:21
В Иране возобновились оппозиционные протесты
AP Photo/Esteban Felix

Студенты нескольких университетов Тегерана использовали открытие нового семестра для манифестаций против режима аятолл. Они скандировали лозунги против аятоллы Али Хаменеи и в поддержку наследника престола Резы Пехлеви. Многие студенты были одеты в черное.

Напомним, что Иран отметил 40 дней с жестокого подавления оппозиционных выступлений, в ходе которого, как заявил президент США Дональд Трамп, погибли 32000 человек. Поминальные церемонии также переросли в протесты против режима.

Отметим, что нынешние выступления проходят на фоне концентрации в районе Ирана американской военной мощи и возможного нового удара США по Исламской республике. Ранее Трамп обещал поддержать оппозицию, но пока этого не сделал.

Ближний Восток
