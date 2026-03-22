Взрывы на южном побережье Ирана, сообщается об отключениях электроэнергии

Рано утром 22 марта в районе нефтеперерабатывающего завода около портового города Бендер-Ленге, на южном побережье Ирана, прогремели взрывы.

После этого во многих населенных пунктах региона Хормузган произошло отключение электроэнергии, сообщают иранские источники.

Комментариев со стороны властей Ирана, ЦАХАЛа или CENTCOM пока не поступало.