Взрывы на южном побережье Ирана, сообщается об отключениях электроэнергии
время публикации: 22 марта 2026 г., 05:29 | последнее обновление: 22 марта 2026 г., 05:32
Рано утром 22 марта в районе нефтеперерабатывающего завода около портового города Бендер-Ленге, на южном побережье Ирана, прогремели взрывы.
После этого во многих населенных пунктах региона Хормузган произошло отключение электроэнергии, сообщают иранские источники.
Комментариев со стороны властей Ирана, ЦАХАЛа или CENTCOM пока не поступало.