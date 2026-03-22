x
22 марта 2026
|
Ближний Восток

Иран угрожает "герметично закрыть" Ормузский пролив в случае атак на его электростанции

время публикации: 22 марта 2026 г., 16:38 | последнее обновление: 22 марта 2026 г., 16:59
Иран угрожает "герметично закрыть" Ормузский пролив в случае атак на его электростанции
AP Photo/Altaf Qadri

Иран герметично закроет Ормузский пролив, если США атакую иранские электростанции. Об этом заявил представитель центрального штаба ВС "Хатам аль-Анбия".

"В случае реализации угроз США в отношении электростанций Ирана будут немедленно приняты следующие меры: Ормузский пролив будет полностью закрыт и не откроется, пока не будут восстановлены все разрушенные электростанции. Все электростанции, энергетическая инфраструктура и информационные технологии сионистского режима и опреснительные установки в регионе, принадлежащие США и Израилю, будут поражены", – приводит его слова агентство Tansim.

В ночь на 22 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты нанесут удары по иранским электростанциям, если Тегеран в течение 48 часов не обеспечит "полное открытие" Ормузского пролива "без угроз". Соответствующий пост Трамп опубликовал в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.

"Если Иран не ПОЛНОСТЬЮ ОТКРОЕТ, БЕЗ УГРОЗ, Ормузский пролив в течение 48 ЧАСОВ с этого самого момента, Соединенные Штаты Америки нанесут удар и уничтожат их электростанции, начиная с самой крупной", – написал Трамп.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 22 марта 2026

Трамп пригрозил уничтожить электростанции Ирана, если Тегеран не откроет Ормузский пролив
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 марта 2026

23-й день войны "Рычание льва": тяжелые последствия обстрелов юга Израиля