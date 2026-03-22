Иран угрожает "герметично закрыть" Ормузский пролив в случае атак на его электростанции

Иран герметично закроет Ормузский пролив, если США атакую иранские электростанции. Об этом заявил представитель центрального штаба ВС "Хатам аль-Анбия".

"В случае реализации угроз США в отношении электростанций Ирана будут немедленно приняты следующие меры: Ормузский пролив будет полностью закрыт и не откроется, пока не будут восстановлены все разрушенные электростанции. Все электростанции, энергетическая инфраструктура и информационные технологии сионистского режима и опреснительные установки в регионе, принадлежащие США и Израилю, будут поражены", – приводит его слова агентство Tansim.

В ночь на 22 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты нанесут удары по иранским электростанциям, если Тегеран в течение 48 часов не обеспечит "полное открытие" Ормузского пролива "без угроз". Соответствующий пост Трамп опубликовал в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.

"Если Иран не ПОЛНОСТЬЮ ОТКРОЕТ, БЕЗ УГРОЗ, Ормузский пролив в течение 48 ЧАСОВ с этого самого момента, Соединенные Штаты Америки нанесут удар и уничтожат их электростанции, начиная с самой крупной", – написал Трамп.