x
22 марта 2026
Ближний Восток

Принц Реза Пехлеви призвал Трампа и Нетаниягу не бить по иранской инфраструктуре

время публикации: 22 марта 2026 г., 21:00 | последнее обновление: 22 марта 2026 г., 21:05
AP Photo/Jose Luis Magana

Наследник иранского престола принц Реза Пехлеви призвал США и Израиль воздержаться от ударов по энергетической инфраструктуре Ирана – после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил этим режиму аятолл, если Ормузский пролив не будет открыт в 48 часов.

"Иран – это не исламская республика. Гражданская инфраструктура принадлежит народу. Нужно защитить иранский народ, но уничтожить режим. Я призываю президента США Трампа и премьер-министра Израиля Нетаниягу наносить удары по репрессивному аппарату, а не инфраструктуре, которая потребуется для восстановления страны", – сообщил он.

Председатель иранского парламента Муххамад Багер Галибаф заявил, что в случае удара по иранским энергетическим объектам Иран будет рассматривать как легитимную цель критически важную инфраструктуру региона, в том числе электростанции и опреснительные установки, и нанесет им необратимый ущерб.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан написал в социальных сетях, что американские угрозы свидетельствуют об отчаянии Трампа: "Это только укрепляет наше единство. Ормузский пролив открыт для всех, кроме тех, кто наносит удары по нашей земле. Мы дадим сокрушительный ответ на любые бредовые угрозы".

